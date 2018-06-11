"Уотфорд" заплатил "Барселоне" 13 миллионов евро за Деулофеу

"Барселона" на официальном сайте сообщила о переходе воспитанника клуба, нападающего Жерара Деулофеу в "Уотфорд". Отмечается, что клуб заработал на продаже 24-летнего форварда 13 миллионов евро, еще 4 миллион каталонцы могут получить в виде бонусов, которые будут зависеть от его игры за новую команду. Кроме того, сине-гранатовые получат фиксированный процент от возможной последующей продажи игрока.

Напомним, Деулофеу играл за основу "Барселоны" с 2011 по 2015 год, после чего выступал за "Эвертон", "Севилью" и "Милан". Летом 2017 года сини-гранатовые, по данным transfermarkt.de, заплатили за игрока 12 миллионов евро. В первой части сезона он не смог закрепиться в составе родного клуба, после чего был отдан в аренду в "Уотфорд" за 1 миллион евро. В английской премьер-лиге он принял участие в 7 матчах, забив 1 гол.