09:59 | ФУТБОЛ — Испания

Унаи Эмери: "ПСЖ" вышел в первый финал года, поэтому будет смаковать этот момент"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери доволен победой над "Бордо" в матче 1/2 финала Кубка лиги (4:1). Также он отметил важность предстоящей встречи 22-го тура лиги 1 против "Монако".

- Очень рады за наших фанатов, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Сегодня вечером команда показала, что прогрессирует. Мы упорно трудились, стали лучше на поле и результат был виден на поле. "ПСЖ" вышел в первый финал года, поэтому будет смаковать этот момент вместе с нашими поклонниками. Тем не менее не стоит забывать о воскресной встрече. Игра с "Монако" важна прямо сейчас, и мы находимся в хорошей форме. Хотим хорошо подготовиться и выиграть.

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Материалы REN-TV

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