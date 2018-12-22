Умер член совета директоров "Реала", который работал в клубе с 1956 года

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о смерти Анхеля Луиса Эраса Агуадо. Он был членом совета директоров клуба.

В сообщении указано, что он работал в клубе 62 года. За этот период клуб завоевал 40 титулов, в том числе пять Кубков европейских чемпионов и два титула сильнейшего клуба Европы у баскетбольного "Реала".

- До последнего момента он был примером преданности, преданности "Реалу". Анхель Луис Эрас благодаря своей работе и преданности делу в течение всех этих лет внес свой вклад в преобразование и модернизацию клуба, чтобы он остался лидером и ориентиром в мировом спорте, - говорится в сообщении. - Его смерть - большая потеря для "Реала" и всего Мадрида.

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