Украинец Кравец дебютирует за "Леганес" в матче против "Реала"

Стали известны заявки "Леганеса" и "Реала" на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании. В стартовом составе "Леганеса" появится Василий Кравец. Для украинца это первая игра за новую команду - зимой он перешел из клуба ла лиги 2 "Луго".

"Леганес": Куэльяр - Хуанфран, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Кравец - Эрасо, Ресио, Гумбо - Сабин, Брэтуэйт.

Запасные - Техеро, Хосе Арнаис, Тарин, Бекра, Ньом, Силва, Эн-Несири.

"Реал": Навас - Одриосола, Варан, Начо, Марселу - Вальверде, Каземиру, Родригес - Лукас, Жуниор Винисиус, Иско.

Запасные - Л. Зидан, Кр. Гонсалес, Грау, Б. Диас, Карвахаль, Х. Санчес, Себальос.

В первом матче 1/8 финала "Реал" победил 3:0. Ответная игра начнется в 23.30 по московскому времени.

"Леганес" - "Реал": Кубок Испании, 1/8 финала, ответный матч, онлайн-трансляция, начало - в 23.30 (время московское)