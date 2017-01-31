Уго Санчес: "Криштиану Роналду нужно прикусить язык"

Экс-игрок "Реала" Уго Санчес осудил действия форварда команды Криштиану Роналду, который грубостью ответил фанатам мадридцев. Болельщики освистали португальца, который в последние недели не показывает высокой результативности.

– Это сложно, я понимаю, – цитирует A Bola Санчеса. – Я сам оказывался на его месте, меня часто оскорбляли. Но нужно играть. На "Сантьяго Бернабеу" от игрока многого ждут. Криштиану Роналду нужно прикусить язык. Он может думать что угодно, но не говорить этого вслух. Это испортит отношения. Забавно, что болельщики могут нас оскорблять, а мы их не можем.