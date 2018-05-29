"Уэску" возглавил экс-вратарь команды

"Уэска" на официальной странице в Твиттере объявила о назначении экс-голкипера команды Лео Франко на пост главного тренера. 41-летний испанец будет руководить командой в дебютном сезоне в ла лиге.
В прошедшем сезоне "Уэска" под руководством Руби финишировала на втором месте во втором по силе дивизионе Испании, заслужив повышение в классе.
OFICIAL | Leo Franco será el entrenador en nuestro debut en #LaLigaSantander 🙌🏻 ¡Mucha suerte! 🍀 pic.twitter.com/yr8bYbEBOt– #CorazónDePrimera (@SDHuesca) 29 мая 2018 г.
Thomas_Boy_
Да "Уэска" еще не финишировала, она на данный момент идет на втором месте. И еще может обойти "Райо Вальекано", там последний тур впереди и отрыв в одно очко. А Руби зря убрали. Толковый тренер-то.
14:44