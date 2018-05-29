14:38 | Футбол — Испания

"Уэску" возглавил экс-вратарь команды

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"Уэска" на официальной странице в Твиттере объявила о назначении экс-голкипера команды Лео Франко на пост главного тренера. 41-летний испанец будет руководить командой в дебютном сезоне в ла лиге.

В прошедшем сезоне "Уэска" под руководством Руби финишировала на втором месте во втором по силе дивизионе Испании, заслужив повышение в классе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Да "Уэска" еще не финишировала, она на данный момент идет на втором месте. И еще может обойти "Райо Вальекано", там последний тур впереди и отрыв в одно очко. А Руби зря убрали. Толковый тренер-то.

14:44

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