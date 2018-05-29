"Уэску" возглавил экс-вратарь команды

"Уэска" на официальной странице в Твиттере объявила о назначении экс-голкипера команды Лео Франко на пост главного тренера. 41-летний испанец будет руководить командой в дебютном сезоне в ла лиге.

В прошедшем сезоне "Уэска" под руководством Руби финишировала на втором месте во втором по силе дивизионе Испании, заслужив повышение в классе.