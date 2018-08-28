"Уэска" вырвала ничью у "Атлетика"

"Атлетик" сыграл вничью на своем поле с "Уэской" в матче 2-го тура чемпионата Испании. Примечателен тот факт, что гости проигрывали в счете 0:2 до 71-й минуты.

Чемпионат Испании

2-й тур

"Атлетик" - "Уэска" - 2:2 (0:0)

Голы: Сусаэта, 47 (1:0). Берчиче, 63 (2:0). Мирамон, 71 (2:1). Авила, 87 (2:2).

"Атлетик": Симон, Де Маркос (Капа, 81), Берчиче, Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Ноласкоайн, Сусаэта (Гурусета, 84), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Итурраспе, 71).

"Уэска": Вернер, Эчейта, Пулидо, Луизинью, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Феррейро, 61), Мелеро, Лонго (Авила, 77), Гальяр (Сердар Гюрлер, 68), Кучо.

Предупреждения: Дани Гарсия, 42. Пулидо, 72. Итурраспе, 73. Мусто, 90+2.

Судья: Альберола Рохас.

27 августа. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".