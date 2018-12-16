"Уэска" сыграла вничью с "Вильярреалом" на своем поле

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первые два гола в матче были забиты с пенальти. На 44-й минуте форвард хозяев Кучо открыл счет, а в середине второго тайма Карлос Бакка выровнял положение. Затем Херард Морено вывел гостей вперед. "Уэска" спаслась на 94-й минуте, благодаря голу Самуэле Лонго.

Ничья позволила "Уэске" набрать восьмое очко в чемпионате. Команда с северо-востока Испании по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата. "Вильярреал" с 15 очками находится на 17-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

"Уэска" - "Вильярреал" - 2:2 (1:0)

Голы: Кучо, 44 - с пенальти (1:0). Бакка, 63 - с пенальти (1:1). Морено, 81 (1:2). Лонго, 90+4 (2:2).

Нереализованный пенальти: Мелеро, 66 (вратарь)

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко (Хуанхо Камачо, 86), Мирамон, Мойсес Гомес, Ривера, Мелеро (Лонго, 79), Авила (Сердар Гюрлер, 69), Феррейро, Кучо.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Тригерос (Лаюн, 69), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе (Фуэго, 86), Бакка (Педраса, 74), Морено.

Предупреждения: Авила, 16. Тригерос, 42. Марио Гаспар, 43. Инсуа Бланко, 53. Бакка, 66. Пулидо, 73. Лонго, 90+4.

Удаление: Марио Гаспар, 65.

Судья: Медье Хименес (Испания).

16 декабря. Уэска. Стадион El Alcoraz.