"Уэска" – "Реал": видеотрансляция матча

В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 9 декабря, "Уэска" принимает мадридский "Реал".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Уэска" – "Реал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей