"Уэска" - "Леванте": прямая видеотрансляция - в 20.30

В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 24 ноября, встретятся "Уэска" и "Леванте".

"Уэска" после 12 игр занимает последнее 20-е место в ла лиге. "Леванте" идет восьмым с 17 очками.

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей