"Уэска" - "Бетис": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 5 января, "Уэска" примет "Бетис".

"Уэска" после 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 1 победой и 8 набранными очками. "Бетис" идет на шестой строчке с 26 очками.

По версии Winline "Бетис" - фаворит матча (2.15 на победу гостей против 3.45 на ничью и 3.40 на хозяев).

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Следить за матчем "Уэска" - "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).