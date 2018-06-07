У "Реала" новый претендент на пост главного тренера

"Реал" может пригласить на пост главного тренера команды Луиза Фелипе Сколари, известного по работе со сборными Бразилии и Португалии, сообщает As. "Сливочные" продолжают искать замену Зинедину Зидану, который в конце мая объявил о своем уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что 69-летний специалист может возглавить "Спортинг". Последним местом работы Сколари был китайский "Гуанчжоу Эвергранд", в котором португалец тренировал с 2015 по 2017 годы.

Напомним, на пост главного тренера "Реала" также претендуют рулевой "Челси" Антонио Конте, бывший капитан "сливочных" Фернандо Йерро и возглавляющий "Ливерпуль" Юрген Клопп.