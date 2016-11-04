У "Реала" и сборной Хорватии конфликт из-за Модрича

Между "Реалом" и Хорватским футбольным союзом (HNS) возникло недопонимание из-за полузащитника Луки Модрича, который на данный момент восстанавливается от травмы. Дело в том, что главный тренер хорватской сборной Анте Чачич планирует задействовать футболиста в ближайших матчах, тогда как наставник "Королевского клуба" Зинедин Зидан не хочет отпускать хавбека в сборную.

С середины ноября у мадридцев начинается череда важных матчей, и Модрич, являющийся лидером команды, является важной частью планов тренерского штаба. В клубе хотят, чтобы 31-летний футболист восстановился до конца, и считают, что активное участие игрока в матчах за сборную может усугубить повреждение.