У 14-летнего игрока академии "Барселоны" почти 500 тысяч подписчиков в Инстаграме

Полузащитник юниорской команды "Барселоны" Хави Симонс практически достиг отметки в 500 тысяч подписчиков в Инстаграме. Согласно Marca, по этому показателю 14-летний хавбек уже опережает таких известных испанских футболистов, как Бояна Кркича, Хесуса Наваса, Хоакина, Лукаса Переса и Икера Муниаина.

Отмечается, что аккаунт голландца в социальной сети был создан в конце 2015 года. Через некоторое время пиаром юноши в Инстаграме начали заниматься эксперты по вопросу продвижения кадров. В июле количество подписчиков Симонса составляло 300 тысяч человек, а в августе эта цифра перевалила за 400 тысяч.

Буквально на днях агентом Симонса стал представляющий интересы Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли и ряда других знаменитых футболистов Мино Райола.