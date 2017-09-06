У 14-летнего игрока академии "Барселоны" почти 500 тысяч подписчиков в Инстаграме

Полузащитник юниорской команды "Барселоны" Хави Симонс практически достиг отметки в 500 тысяч подписчиков в Инстаграме. Согласно Marca, по этому показателю 14-летний хавбек уже опережает таких известных испанских футболистов, как Бояна Кркича, Хесуса Наваса, Хоакина, Лукаса Переса и Икера Муниаина.
Отмечается, что аккаунт голландца в социальной сети был создан в конце 2015 года. Через некоторое время пиаром юноши в Инстаграме начали заниматься эксперты по вопросу продвижения кадров. В июле количество подписчиков Симонса составляло 300 тысяч человек, а в августе эта цифра перевалила за 400 тысяч.
Буквально на днях агентом Симонса стал представляющий интересы Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли и ряда других знаменитых футболистов Мино Райола.
El fenómeno Xavi Simons https://t.co/PqdzBDPlks pic.twitter.com/4fYGYinPSH– MARCA (@marca) 6 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Марио Балотелли
- Златан Ибрагимович
- Хесус Навас
- Боян Кркич
- Мино Райола
- Хоакин Санчес Родригес
- Икер Муниаин