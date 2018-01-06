Туран перейдет из "Барселоны" в MLS?

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может стать игроком "Чикаго Файр", который выступает в MLS, утверждает Daily Mail. Хавбек, не имеющий игровой практики, ведет переговоры с клубом.

Также отмечается, что 30-летний футболист, который в этом сезоне ни разу не выходил на поле, может перейти в одну из команд чемпионата Италии или Англии.

Напомним, что Туран пополнил состав каталонцев в 2015 году. За это время он провел за сине-гранатовых 55 матчей, забил 15 голов и 11 раз ассистировал своим партнерам по команде.