Туран готов перейти в "Бешикташ", несмотря на то, что является воспитанником "Галатасарая"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может перейти в "Бешикташ" во время зимнего трансферного окна, сообщает NTV Sports. По информации источника, 30-летний хавбек близок завершению переговоров с руководством клуба из Стамбула.

Отмечается, что полузащитник готов на переход, но "Башикташ" не принял решения об оформлении сделки.

Отметим, что Туран является воспитанником "Галатасарая" - одного из принципиальных соперников "Бешикташа". В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.