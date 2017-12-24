Тухель - очередной претендент на пост наставника "Севильи"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Севилью", сообщает AS.

На этой неделе пост наставника команды покинул Эдуардо Бериссо, в ноябре перенесший операцию по удалению рака предстательной железы.

Ранее в числе претендентов на должность назывались Луис Энрике, Хави Грасия, Лоран Блан и Хуанде Рамос.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Севилья" занимает пятое место, набрав 29 очков в 17 матчах. Отставание от занимающей первую строчку "Барселоны" составляет 13 баллов. В Кубке Испании команда дошла до 1/8 финала, где встретится с "Кадисом" (3 января - на выезде, 11 января - дома).

В Лиге чемпионов андалусийцы заняли второе место в группе E, опередив "Спартак". В 1/8 финала они сыграют с "Манчестер Юнайтед" (21 февраля - дома, 13 марта - на выезде).