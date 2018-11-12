Три игрока "Реала" получили травмы в матче с "Сельтой"

Сразу три игрока "Реала" получили травмы в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (4:2), сообщает Marca. Уже на 18-й минуте пришлось заменить полузащитника Каземиру, который повредил голеностоп после борьбы с Макси Гомесом. На 44-й минуте поле покинул защитник Серхио Регилон, травмировавший подколенное сухожилие.

Также травму получил защитник Начо, которого из-за проблем с коленом сменили на 69-й минуте. Игрокам предстоит пройти углубленное обследование для выяснения степени тяжести травм.