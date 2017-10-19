Трезеге посетил базу "Реала" и пообщался с Зиданом

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге посетил тренировочную базу "Реала", сообщает официальный сайт клуба. Футболист встретился с главным тренером мадридцев, бывшим партнером по национальной команде и "Ювентусу" Зинедином Зиданом.

- Для меня большая честь оказаться здесь, - сказал Трезеге пресс-службе "Реала". - Я счастлив, что "Реал" открыл для меня двери. Зидан смог передать свой энтузиазм команде и показал тренерское мастерство. "Реал" - фантастическая команда, которая последние годы доказывает, что является лучшей в Европе. Это заставляет друге клубы совершенствоваться.