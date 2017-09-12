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10:30 | Футбол — Испания

Третья форма "Барселоны". Фото

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"Барселона" в своем официальном Твиттере представила третий комплект формы на сезон-2017/18. Футболка и шорты выполнены в гранатовом цвете, с темными вставками.

Напомним, что сегодня каталонцы проведут первый матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

А оранжевые лепёшки придали форме красоты, современности или шта? Я просто не искусствовед, поэтому понять не могу в чём крутизна.

10:44

ladafan

рома ты дома??....

10:37