Третья форма "Барселоны". Фото

"Барселона" в своем официальном Твиттере представила третий комплект формы на сезон-2017/18. Футболка и шорты выполнены в гранатовом цвете, с темными вставками.

Напомним, что сегодня каталонцы проведут первый матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры