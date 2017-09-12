Третья форма "Барселоны". Фото

"Барселона" в своем официальном Твиттере представила третий комплект формы на сезон-2017/18. Футболка и шорты выполнены в гранатовом цвете, с темными вставками.
Напомним, что сегодня каталонцы проведут первый матч группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Inspirada por la ciudad de Barcelona para iluminar el mundo– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 сентября 2017 г.
🔵🔴 La 3ª equipación ahora disponible #PLAYFREE pic.twitter.com/nfYZU4I5Qm
👀 Esta es nuestra tercera equipación para la temporada 17/18#PLAYFREE– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 сентября 2017 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/7GTV35odHX
баламошка
А оранжевые лепёшки придали форме красоты, современности или шта? Я просто не искусствовед, поэтому понять не могу в чём крутизна.
10:44
ladafan
рома ты дома??....
10:37