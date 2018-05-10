Тренировочная форма "Реала" будет выполена в футуристическом дизайне. Фото

В интернете появились первые фотографии тренировочной формы "Реала" на следующий сезон. Экипировка примечательна не только выбором необычного оттенка темно-зеленого цвета, но и дизайном с использованием горизонтальных полос на передней части футболок.

Ранее в сети появились фотографии домашней формы мадридцев, которая внешне схожа с комплектом сезона-2005/06, когда в команде выступал нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан.