09:24 | Футбол — Испания

Тренировочная форма "Реала" будет выполена в футуристическом дизайне. Фото


В интернете появились первые фотографии тренировочной формы "Реала" на следующий сезон. Экипировка примечательна не только выбором необычного оттенка темно-зеленого цвета, но и дизайном с использованием горизонтальных полос на передней части футболок.

Ранее в сети появились фотографии домашней формы мадридцев, которая внешне схожа с комплектом сезона-2005/06, когда в команде выступал нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан.

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