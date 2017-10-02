Тренировка сборной Испании закончилась через 23 минуты из-за свиста в адрес Пике

Тренировка сборной Испании, проходившая в Мадриде, продлилась всего 23 минуты, сообщает sport.es. Причиой досрочной остановки занятия стал свист со стороны болельщиков в адрес защитника Жерара Пике.

Напомним, игрок "Барселоны"​ ранее заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Пике является сторонником отделения Каталонии от Испании.