Тренером Черышева в "Вильярреале" может стать Грасия

Экс-наставник "Рубина" Хави Грасия является главным претендентом на пост главного тренера "Вильярреала", информирует Marca. Сегодня "желтая субмарина" объявила об отставке тренера команды Франа Эскрибы. После шести туров чемпионата Испании "Вильярреал" занимает 14 место в турнирной таблице.

Напомним, что Грасия работал в казанской команде в сезоне-2016/17. Под руководством испанского специалиста "Рубин" занят девятое место в чемпионате России, после чего клуб и Грасия расторгли контракт по взаимному согласию.

Отметим, что за "Вильярреал" выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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