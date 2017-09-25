Тренер "Валенсии" получил травму, празднуя гол. Видео

Главный тренер "Валенсии" Марселино во время празднования гола в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:2) получил травму. Как сообщает AS, 52-летний испанец резко поднялся своего места, когда Симоне Дзадза забил победный мяч и дернул мышцу.

- Если я получаю травму - это не проблема, я всего лишь тренер! - отметил Марселино в интервью AS. - Я сильно напряг мышцу. Это была одна из ситуаций, в которой я должен лучше себя контролировать. Надо быть хладнокровнее.