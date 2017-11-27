Тренер "Валенсии": "Говорят, что гол Месси был. Мы за видеоповторы"

Тренер "Валенсии" Рубен Урия после матча 13-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1) отметил, что арбитрам может помочь введение видеоповторов. Так ассистент Марселино отреагировал на незасчитанный гол Лионеля Месси.

– Со своего места я не мог рассмотреть этот эпизод. Говорят, что гол был, – приводит AS слова Урии. – Но чтобы его зафиксировать, судья должен четко все увидеть. Значит, линейный арбирт не увидел гола в этом моменте. Мы поддерживаем введение видеоповторов. Спорные эпизоды могут произойти с любой командой.