Тренер "Валенсии": "Если продолжим так пропускать, нам для побед придется забивать по три мяча за игру"

Главный тренер "Валенсии" Марселино не очень доволен игрой команды в обороне. В трех турах команда пропустила пять мячей.

– Пять пропущенных мячей в трех матчах – это не соответствует нашим стандартам, – цитирует Marca Марселино. – Если продолжим в том же духе, нам для побед нужно будет забивать минимум три мяча в каждой игре. Это очень сложная задача. Мы не слишком хорошо работаем без мяча, уязвимы для контратак. Надо над этим работать. Команда должна быть крепче, чтобы не давать сопернику столько моментов.