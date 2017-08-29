Тренер сборной Хорватии: "Модрич – лучший полузащитник в мире"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич рассказал о том, что нападающий "Милана" Никола Калинич в преддверии отборочных матчей ЧМ-2018 против Косово и Турции находится не в лучшем состоянии. Футболист перебрался в миланский клуб из "Фиорентины" и долгое время не тренировался.

- Я говорил с Иваном Перишичем, он счастлив в "Интере", - цитирует fourfourtwo Чачича. - Тренер ценит его, скоро футболисту будет предложен новый контракт.

Модрич - лучший полузащитник в мире. Он с гордостью выступает за Хорватию, Лука никогда не говорил о том, чтобы уйти из сборной.

Я разговаривал с Николой Калиничем. Он рассказал мне, что находится не в лучшей форме. Он перешел в новый клуб, поэтому не тренировался в последнее время. Он пропустит наш матч в субботу. Ему предстоит работа по индивидуальной программе.