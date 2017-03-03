Тренер "Реал Сосьедад" не намерен перебираться в "Барселону"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан заявил, что не намерен даже рассматривать предложения от "Барселоны". Каталонцы ведут поиски нового наставника на замену Луису Энрике, который уйдет из стана сине-гранатовых летом.

- Моя голова на 100 процентов полностью посвящена работе в нынешнем клубе, так что не нужно менять спрашивать о "Барселоне", - цитирует Sky Sports Сакристана. - Независимо от того, какие пункты есть в моем контракте, моя голова, мои надежды и мое желание связаны с "Реал Сосьедад". Хочу оставаться здесь в течение длительного времени, по крайней мере, до конца срока моего контракта. Я счастлив здесь.