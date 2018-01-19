Тренер "Леганеса": "В матче с "Реалом" играли на победу"

Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано после первого матча четвертьфинала Кубка Испании против "Реала" (0:1) отметил, что его команда играла на победу. По его мнению, его футболисты выглядели достойно.

- После поражения всегда чувствуешь себя плохо, однако мы боролись достойно, - цитирует Marca Гаритано. - Жаль, что пропустили гол. Мы постараемся быть в ответной игре в образцовой форме. Мы – команда ла лиги, в матче с "Реалом" играли на победу. У нас были возможности забить гол. Во второй игре хотим показать себя.