Тренер "Леганеса": "После второго гола "Реала" мы развалились и перегорели"

Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино признал заслуженным поражение от "Реала" (1:4) в матче чемпионата Испании. Также он отметил пользу от работы ВАР, с помощью которой был засчитан второй гол "Реала".

– До второго пропущенного мяча команда была вовлечена в игру, – цитирует AS Пеллегрино. – После этого мы развалились и перегорели, а соперник обрел уверенность и увеличил разницу в счете. Мы не видели шансов для спасения. Наши ошибки подарили моменты "Реалу".

ВАР нужен для того, чтобы помогать судьям, чтобы торжествовала справедливость в спорных моментах. В этом матче он сработал так, как должен был. Хорошо, когда судья использует ВАР, хотя на это тратится время, которое уходит на споры, продолжающиеся и после просмотра повторов.

Второй гол "Реала" нас сильно выбил, потому что у нас были идеи, как все исправить во втором тайме, но уже ничего нельзя было сделать.