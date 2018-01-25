Тренер "Леганеса": "Победа над "Реалом" - не самое яркое событие в карьере"

Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано после победы над "Реалом" в 1/4 финала Кубка Испании (2:1) признался, что его переполняли эмоции. Тем не менее, он не считает этот успех самым ярким за время работы с командой.

- Конкурировать с "Реалом" непросто, - цитирует AS Гаритано. - Мы это знали, но верили в успех. С самого начала мы сражались, пытались быть ближе к выходу в полуфинал. Гол на 90-й минуте в первом матче не отнял у нас мысль о том, что мы можем обыграть "Реал". Понимали, что будет сложно.

- Когда вы осознали, что совершили подвиг?

- Когда судья дал свисток об окончании матча. Раньше я об этом не думал. В кубковом матче все может измениться стремительно.

- Что вы сказали своему помощнику?

- Я не знаю Уже не помню ничего. Мы были счастливы. Правда, не помню, что говорил.

- Это ваша самая большая радость в качестве тренера?

- Нет. У нас было пять невероятно хороших сезонов. Выход из второго дивизиона - это самое важное, что случилось с "Леганесом". В этом году мы хотели стать лучше во всем. Посмотрим, как далеко сможем зайти. Мы хотим расти. Изменить менталитет, что является самым сложным. Безусловно, такие победы помогут нам.