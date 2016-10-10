Тостао: "Неймар лучше Ромарио и Роналдо"

Бывший нападающий сборной Бразилии Тостао выразил мнение, что его соотечественник Неймар в будущем сможет стать лучшим игроком в истории страны со времен Пеле.

- Неймар уже лучше Ромарио и Роналдо, - цитирует El Pais Тостао. - Ромарио и Роналдо были великими в некоторых аспектах, Неймар более совершенен. Не знаю, станет ли он лучшим игроком мира, но он однозначно феномен. У него хороший удар, он умный игрок, быстрый, хорош в пасе, избегает фолов. Он может стать самым выдающимся игроком Бразилии со времен Пеле.