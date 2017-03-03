Торрес выписан из больницы, серьезных повреждений у игрока нет

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес утром был выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба. Форвард прошел МРТ, после которого стало известно, что серьезных повреждений у игрока нет.
Торрес всю ночь провел под наблюдением врачей. Специалисты прописали игроку двухдневный отдых. Напомним, что на 84-й минуте матча 25-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (1:1) футболист ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего испанца унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу.
¡Gran noticia! Fernando @Torres ya tiene el alta médica y ha salido del hospital: https://t.co/lhMJuoRGce pic.twitter.com/AXOsWvbDus– Atlético de Madrid (@Atleti) 3 марта 2017 г.
ELO16
Только здоровья.
13:05