Торрес успокаивал футболиста, после столкновения с которым он потерял сознание

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес пообщался с полузащитником "Депортиво" Алексом Бергантиньосом, после столкновения с которым футболист потерял сознание в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:1). Бергантиньос в составе своей команды навестил форварда в больнице.

– Он чувствует себя хорошо, и он счастлив, – цитирует The Sun Торреса. – Все проверки показали, что со здоровьем Фернандо все в порядке. Он сказал мне оставаться спокойным, сообщив, что с подобным он уже сталкивался ранее. Торрес был спокоен и даже улыбался. Он помнит все события вчерашнего матча, кроме нашего столкновения.