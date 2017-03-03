16:35 | ФУТБОЛ — Испания

Торрес успокаивал футболиста, после столкновения с которым он потерял сознание

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Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес пообщался с полузащитником "Депортиво" Алексом Бергантиньосом, после столкновения с которым футболист потерял сознание в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:1). Бергантиньос в составе своей команды навестил форварда в больнице.

– Он чувствует себя хорошо, и он счастлив, – цитирует The Sun Торреса. – Все проверки показали, что со здоровьем Фернандо все в порядке. Он сказал мне оставаться спокойным, сообщив, что с подобным он уже сталкивался ранее. Торрес был спокоен и даже улыбался. Он помнит все события вчерашнего матча, кроме нашего столкновения.

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Материалы REN-TV

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