Торрес произнес прощальную речь для болельщиков "Атлетико". Видео

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес произнес прощальную речь для болельщиков после заключительного матча чемпионата Испании "Эйбара" (2:2), который стал для футболиста последним в клубе. 34-летний форвард оформил дубль в этой игре.

Видео с речью нападающего опубликовано на ютуб-канале El Día Después.

Торрес играл за "Атлетико" с 2001 по 2007 и с 2016 по 2018 годы. За это время он провел 359 матчей и забил 122 гола.

Фернандо Торрес: "Не носить футболку "Атлетико" и не выступать перед этим болельщиками невыносимо"//

Фернандо Торрес: "Трудно признавать, что это конец"