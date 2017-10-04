Тони Кроос: "У меня с Зиданом доверительные отношения"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос отметил, что главный тренер Зинедин Зидан доверяет ему. Хавбек также добавил, что у него с наставником хорошие отношения.

– Зидан доверяет мне, – цитирует пресс-служба немецкого футбольного союза Крооса. – За два года, что он возглавляет команду, он ставит меня в состав почти во всех играх, особенно в самых важных. Я чувствую его уверенность. И он знает, что он всегда может положиться на меня, и что я буду делать все для нашей команды. У нас с ним хорошие отношения. Хорошие отношения с тренером важны для каждого игрока.