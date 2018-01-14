Тони Кроос: "Сейчас трудное время для "Реала"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос уверен в том, что команда показал хорошую игру в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:1). По словам хавбека, люди, критикующие мадридцев, не разбираются в футболе.

– Сейчас трудное время для "Реала" и для всех мадридистов, это правда. Но каждый, кто говорит, что мы плохо играли в этом матче, не имеет никакого представления о футболе, – написал Кроос на своей странице в Твиттере. – Это была хорошая игра, и нам следует продолжать в том же духе. Еще много предстоит выиграть в этом сезоне!