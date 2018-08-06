Тони Кроос: "Реалу" будет трудно без Роналду"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос заявил, что мадридскому клубу будет трудно без португальского форварда Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус".

33-летний португалец подписал 4-летний контракт с "бьянконери" 10 июля. Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

- Криштиану играл важную роль для нас последние годы и сыграл важную роль в наших успехах, - приводит ESPN слова Крооса. - Будет сложно компенсировать 50 голов за сезон. Несмотря на это, я абсолютно уверен в нашей команде. Нам снова будет трудно, но мы превзойдем эту цифру.

Португальский форвард восемь лет подряд забивал более 50-ти голов за сезон.