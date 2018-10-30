20:39 | Футбол — Испания

Тони Кроос - об отставке Лопетеги: "Самое большое поражение игроков - увольнение тренера"

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Полузащитник "Реала"  Тони Кроос поблагодарил бывшего главного тренера "королевского клуба" Хулена Лопетеги за совместную работу. 52-летний испанец был отправлен в отставку 29 октября.

- Самое большое поражение игроков - увольнение тренера. Особенно в этом случае, потому что Лопетеги - отличный специалист и человек. Спасибо, Хулен! - написал Кроос в своем Твиттере.

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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