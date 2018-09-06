Тони Кроос: "Гризманн заслуживает быть в тройке претендентов на "Золотой мяч"

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заслуживает быть в тройке претендентов на получение приза лучшему игроку года по версии ФИФА. На награду претендуют Мохамед Салах, Криштиану Роналду и Лука Модрич.

– Конечно, Гризманн заслуживает того, чтобы быть в числе трех финалистов "Золотого мяча", – цитирует AS Крооса. – Он выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу Европы. Он этого заслуживает. Но мне не нравятся эти индивидуальные награды. Футбол – это командная работа.

Лучший игрок года ФИФА: Роналду, Модрич и Салах