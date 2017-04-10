Тони Адамс стал главным тренером "Гранады"

Бывший защитник "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс назначен главным тренером "Гранады", информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. Он сменил на этом посту Лукаса Алькараса.
Последним местом работы 50-летнего Адамса была "Габала", которую он тренировал с 2010 по 2011 год. Он покинул команду по семейным обстоятельствам. До этого также непродолжительное время он работал в "Уикоме" и "Портсмуте".
Добавим, что Адамс, еще будучи игроком, страдал от алкоголизма, однако смог перебороть свое пристрастие и даже написал книгу под названием "Зависимость". Также он открыл реабилитационный центр для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостью и пристрастием к азартным играм.
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17:04
Ботаникум
Удачи тебе, Тони!!! Нынешнему "Арсеналу", по-моему, очень не хватает таких игроков, как ты, особенно в обороне!!! Как нет в "МЮ" второго Япа Стама, второго (или ПОМОЛОДЕВШЕГО) Джона Терри в "Челси"....
16:22