Тони Адамс стал главным тренером "Гранады"

Бывший защитник "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс назначен главным тренером "Гранады", информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. Он сменил на этом посту Лукаса Алькараса.

Последним местом работы 50-летнего Адамса была "Габала", которую он тренировал с 2010 по 2011 год. Он покинул команду по семейным обстоятельствам. До этого также непродолжительное время он работал в "Уикоме" и "Портсмуте".

Добавим, что Адамс, еще будучи игроком, страдал от алкоголизма, однако смог перебороть свое пристрастие и даже написал книгу под названием "Зависимость". Также он открыл реабилитационный центр для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостью и пристрастием к азартным играм.