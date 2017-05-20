Тони Адамс о работе в "Гранаде": "Этот кошмар закончился"

Главный тренер "Гранады" Тони Адамс назвал кошмаром прошедший сезон. Команда английского специалиста заняла последнее место в турнирной таблице и вылетела во второй по силе дивизион страны.

- Этот кошмар закончился, - цитирует пресс-служба клуба Адамса. - С завтрашнего дня мы можем думать позитивно. Это был катастрофический сезон. Мы должны учиться на ошибках. С этой группой игроков работать было непросто. Примера - сложная лига, было трудно. Не могу сказать, что мне очень понравилось, но я благодарен за этот опыт.

Владелец клуба понимает, что он сделал много ошибок. Однако это длительный проект. Будет очень трудно, но мы будем стараться вернуться в эдиту через год.