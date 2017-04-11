Тони Адамс: "Намерен выиграть с "Гранадой" 7 оставшихся матчей"

Новый главный тренер "Гранады" Тони Адамс намерен выиграть с командой все оставшиеся в сезоне матчи. Клуб английского специалиста занимает 19-е место в турнирной таблице, отставая от 17-й строчки, дающей право на сохранение прописки в высшем дивизионе страны, на 7 очков.

- Буду бороться с "Гранадой" до конца, - цитирует пресс-служба клуба Адамса. - Буду стараться мотивировать команду для достижения цели. Формулой для достижения этой цели является подготовка и тренировки. С моим 40-летним опытом я пришел, чтобы заставить игроков выиграть оставшиеся 7 игр. Теперь думаем только о следующих семи встречах.