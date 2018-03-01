Томас Партей продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с ганским полузащитником Томасом Партеем. Срок контракта 24-летнего игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок провел 35 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Партей дебютировал за испанский клуб 28 ноября 2015 года. С тех пор он провел за команду 82 матча и забил девять голов. На счету игрока 14 матчей и четыре забитых мяча в составе сборной Ганы.