Томас Фермален: "Я смог избавиться от репутации "хрустального" игрока"

Защитник "Барселоны" Томас Фермален подчеркнул, что ему удалось избавиться от репутации постоянно получающего травмы футболиста. Фермален перешел в "Барсу" в 2014 году, но из-за постоянных травм за два с половиной года (прошлый сезон он провел в "Роме") бельгиец отыграл в чемпионате Испании только 16 матчей.

- Я смог избавиться от репутации "хрустального" игрока, - цитирует El Mundo Deportivo Фермалена. - Мне пришлось набраться терпения, было достаточно сложно. В "Барселоне" серьезная конкуренция, заиграть тут непросто. Я знал, что у меня есть все для игры в "Барселоне", но в последние годы не мог доказать это из-за травм.