Томас Фермален: "Я ошибся, оставшись в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" и сборной Бельгии Томас Фермален подчеркнул, что принял неправильное решение, оставшись в каталонском клубе. При этом 31-летний футболист подчеркнул, что испытывает огромную радость, выходя на поле в составе национальной команды.

– Во время летнего трансферного окна мне показалось правильным остаться в "Барселоне", – приводит AS слова Фермалена. – Сейчас же я понимаю, что это не так. Я рад выступлениям за сборную Бельгии, потому что в клубе я практически не выхожу на поле.

Напомним, что Фермален перешел в "Барселону" в 2014 году. За это время он провел в составе каталонцев 11 матчей и забил один гол.