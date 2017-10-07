Томас Фермален: "Барселона" не разрешила уйти летом, а теперь даже за вторую команду не могу сыграть"

Защитник "Барселоны" Томас Фермален отметил, что у него непростая ситуация в клубе. Однако, по его словам, она может измениться.

– Клуб не разрешил мне уйти летом, – цитирует Фермалена dhnet.be. – Пришлось остаться, хотя был интерес со стороны других клубов. Сейчас я даже не могу сыграть за вторую команду. Возможно, я смогу вернуться в состав, если сыграю за сборную Бельгии. В клубе поймут, что я готов, если я буду нужен.

Я общался с Вальверде. Он доволен, как я тренируюсь. "Барселоне" не хватит трех центральных защитников – нужно 4-5 человек. Может случится дисквалификация иили травма, и тогда я смогу вернуться в состав. Сейчас все не очень хорошо, но на следующей неделе все может измениться.