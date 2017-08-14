Толчок Криштиану Роналду арбитра стал мемом

В интернете появилось много мемов с участием нападающего "Реала" Криштиану Роналду после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Во время встречи португалец толкнул главного судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, после того как тот показал ему красную карточку на 82-й минуте. Пользователи создали ряд фотографий, на которых Роналду то толкает автобус, то сталкивает человека в бассейн, то танцует.

Отметим, что форвард за свои действия получил пятиматчевую дисквалификацию.