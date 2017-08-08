Тино Коста: "Перешел в "Альмерию" не доигрывать, а играть и бороться"

Новичок "Альмерии" Тино Коста заявил, что намерен бороться за место в стартовом составе. Экс-хавбек "Спартака" ранее подписал контракт с испанским клубом по схеме "1+1". Также он поблагодарил экс-наставника московской команды Унаи Эмери за совместную работу.

- Прошлый сезон был трудным для меня, и теперь я хочу компенсировать это, играть и вносить свой вклад в успехи клуба, - цитирует пресс-служба клуба Косту. - Буду бороться за место в основе. Я приехал в Испанию не на пенсию, как я слышал, а чтобы работать и биться. Намерен это доказать в матчах.

Похвала от Унаи Эмери? У меня очень приятные воспоминания о нем. Я многому научился во время совместной работы в "Валенсии". Я могу сказать, что он был если не лучшим тренером, с которым я когда-либо работал, но точно одним из лучших.