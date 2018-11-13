Тибо Куртуа: "Я перешел в "Реал" из-за более высокой конкуренции"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа признался, что покинул "Челси" из-за более высокой конкуренции в стане "сливочных". Голкипер считает, что мадридская команда стала увереннее играть после увольнения Хулена Лопетеги.

– Единственная разница после увольнения Хулена Лопетеги в том, что теперь у нас появилась уверенность, – приводит слова Куртуа Tribal Football. – Раньше "Реалу" часто не везло, мы могли пропустить глупый гол, а сами не реализовывали свои моменты. У "сливочных" большая конкуренция на каждой позиции, что сильно мотивирует футболистов. Для этого я сюда и приехал.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 11 матчей за "Реал" и пропустил 15 мячей.